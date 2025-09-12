Меню
Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты

12 сентября 2025 14:20
Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты

Забудьте тизер из «Фантастической четверки».

Marvel держала козырь в колоде до последнего. Все думали, что Роберт Дауни-младший навсегда ушёл из киновселенной вместе с Железным человеком. А он возвращается в «Мстители: Судный день»… но в роли Дума, самого опасного гения комиксов.

И поверьте, вы даже не могли представить, каким брутальным получится канонический антагонист, один из лучших злодеев комиксов. По крайней мере, отъявленные фанаты уже признаются, что их ожидания были обмануты.

Как выглядит Доктор Дум от MCU

Первые арты с промо-выставки в Китае показали Дауни в культовой броне и зелёном капюшоне. Маска, плащ, металл, кольчуга — всё как в оригинале. Никаких полумер: Marvel явно решила не изобретать велосипед, а выдать на экран классического Дума, который пугает ещё сильнее, чем Галактус.

После «Фантастической четверки» поклонники боялись, что героя упростят и сделают менее брутальным и тяжеловесным. Все-таки вид со спины в аккуратном плаще и с упрощенной маской доверия не внушал. Новый арт в сто раз круче.

Почему Доктор Дум так обожаем?

Он — антипод Тони Старка. Тот же гений, но без тормозов, без сомнений, без ограничений. Старк всегда играл по правилам, Дум — ломает систему и выстраивает свою империю. Он и злодей, и монарх, и учёный, и колдун.

В нём нет простоты и сантиментов — только амбиции и холодный расчёт. Именно поэтому в комиксах он всегда стоял выше остальных: против Доктора Дума не действуют банальные приёмы супергероев.

Marvel уже раз обожглась с Кангом, и теперь ставит всё на Дума. И делает правильно: зритель хочет видеть не очередного карикатурного злодея, а того, кто может уничтожить Мстителей и при этом остаться правым.

Промо-арт — ещё не кадры из фильма, но уже понятно: Руссо и Дауни замахнулись на то, чтобы дать нам не очередную «картонку», а главного злодея десятилетия. И если финальный костюм будет хоть на половину так точен к комиксам, как этот арт, то «Судный день» станет началом культа.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
