Первый выход в свет за долгое время: как выглядит Яшка-цыган, который считает себя красавчиком

Вся страна узнала имя Василия Васильева, когда ему не было и 18 лет. Именно он исполнил роль Яшки-цыгана в «Неуловимых мстителях», а после и в двух продолжениях.

Однако после яркого дебюта артист не принял ни одного приглашения. Он сконцентрировался на музыкальной карьере, создал свой ансамбль цыганской песни, с которым гастролирует до сих пор. На сцене он выступает в компании супруги и детей, а последние годы ему помогают подросшие внуки.

Васильев перестал появляться на экранах, но в редких случаях становится гостем телевизионных шоу. Как отмечают фанаты, годы заметно сказались на его внешности. Артист давно поседел и теперь вынужден носить очки. Однако его взгляд остался прежним, а сам Васильев уверен, что так же красив, как и в юности.