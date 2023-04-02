Первый в мире унитаз спроектировал Да Винчи, но его так и не построили: вот почему

Одной из причин появление духов стал ужасный запах на улицах средневековых городов. И особенно плохо дела обстояли в Париже, который сегодня считается столицей мировой моды. Но в те годы людей мало волновал стиль, и даже к личной гигиене они относились весьма снисходительно.

Этим был потрясен и Леонардо да Винчи, которого пригласили ко двору французского короля. Тогда в голове итальянского художника и изобретателя родилась невероятная идея. Он решил разработать проект первого в мире унитаза со смывом. В чертеже присутствовали водопроводные трубы, а также предусматривалась система вентиляции и отводящая шахта.

Благодаря таким новшествам Франциск I мог избежать зловония хотя бы в своем замке. Однако монарх не оценил идеи Да Винчи, поэтому точный план туалета так и остался на бумаге.