Первый триумф России: как выглядит новая «Миссис Вселенная» (фото)

Елена Максимова стала первой представительницей России, которая удостоилась короны на конкурсе «Миссис Вселенная». Поволжская красавица завоевала сердца представителей жюри в соревновании со 120 красотками из разных частей света.

За участницу из России болели не только в Удмуртии, но и по всей стране. Свои лучи поддержки в социальных сетях слали даже бывшие соперницы по российским конкурсам красоты. После церемонии награждения наша красавица дала интервью болгарскому телевидению и поблагодарила всех подписчиков за поддержку.

Елена штурмует международный пьедестал красоты впервые, и сразу — такая удача. Обладательница титула «Миссис Вселенная» замужем, воспитывает двоих детей. Дочку зовут София, а финал конкурса проходил в столице Болгарии — Софии. Наша красавица увидела в этом доброе предзнаменование, которое сбылось в финале.

Титул «Вице-миссис Вселенная» получила представительница Вьетнама. Второе место члены жюри отдали красотке из Венесуэлы, на третьем расположилась девушка из Индии, замыкала пятерку лучших конкурсантка из Южной Кореи.