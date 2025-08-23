Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

Научно-фантастический боевик «Альтер» представил дебютный тизер-трейлер, и зрители уже сравнивают его с «Бегущим по лезвию» и «Элизиумом». Картина выйдет в российский прокат 18 сентября и обещает напряжённое зрелище, где технологии будущего сталкиваются с человеческим отчаянием.

Но главное тут даже не сюжет, а каст. Хотя заварушка намечается знатная.

Мир после катастрофы

События фильма происходят на Земле недалёкого будущего, пережившей глобальную катастрофу. Общество окончательно разделилось на два мира: элита наслаждается роскошью и доступом к дорогостоящим генетическим улучшениям, а остальные ютятся в нищих районах и лишены элементарных прав.

В центре истории — Леон (Том Фелтон), прикованный к инвалидному креслу гениальный изобретатель. Потеряв всё, он решает бросить вызов системе и создаёт самодельный экзоскелет, превращающий его в живое оружие. Леон намерен встать на защиту тех, кто оказался на дне, и вернуть им право на жизнь.

Ставки на звезд

Режиссёр Тимо Вуоренсола, известный по фильму «Железное небо», строит историю на контрасте человеческой уязвимости и мощи технологий.

Вместе с Фелтоном на экране появятся Эгги К. Адамс («Ведьмак»), Елизавета Бугулова («Великая»), Игорь Жижикин ( тот самый злой русский из «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа») и Ричард Брейк, знакомый зрителям по роли Короля Ночи в «Игре престолов».

Почему стоит ждать

«Альтер» обещает стать одной из главных фантастических премьер осени. Визуальная эстетика напоминает культовые киберпанковские ленты, а участие любимого многими Драко Малфоя лишь подогревает интерес

Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10.