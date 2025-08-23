Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

23 августа 2025 09:54
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

Том Фелтон надевает экзоскелет и бросает вызов системе.

Научно-фантастический боевик «Альтер» представил дебютный тизер-трейлер, и зрители уже сравнивают его с «Бегущим по лезвию» и «Элизиумом». Картина выйдет в российский прокат 18 сентября и обещает напряжённое зрелище, где технологии будущего сталкиваются с человеческим отчаянием.

Но главное тут даже не сюжет, а каст. Хотя заварушка намечается знатная.

Мир после катастрофы

События фильма происходят на Земле недалёкого будущего, пережившей глобальную катастрофу. Общество окончательно разделилось на два мира: элита наслаждается роскошью и доступом к дорогостоящим генетическим улучшениям, а остальные ютятся в нищих районах и лишены элементарных прав.

В центре истории — Леон (Том Фелтон), прикованный к инвалидному креслу гениальный изобретатель. Потеряв всё, он решает бросить вызов системе и создаёт самодельный экзоскелет, превращающий его в живое оружие. Леон намерен встать на защиту тех, кто оказался на дне, и вернуть им право на жизнь.

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

Ставки на звезд

Режиссёр Тимо Вуоренсола, известный по фильму «Железное небо», строит историю на контрасте человеческой уязвимости и мощи технологий.

Вместе с Фелтоном на экране появятся Эгги К. Адамс («Ведьмак»), Елизавета Бугулова («Великая»), Игорь Жижикин ( тот самый злой русский из «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа») и Ричард Брейк, знакомый зрителям по роли Короля Ночи в «Игре престолов».

Почему стоит ждать

«Альтер» обещает стать одной из главных фантастических премьер осени. Визуальная эстетика напоминает культовые киберпанковские ленты, а участие любимого многими Драко Малфоя лишь подогревает интерес

Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10.

Фото: Кадр из фильма «Альтер» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Читать дальше 24 августа 2025
У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы Читать дальше 24 августа 2025
Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит Читать дальше 24 августа 2025
«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли «Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли Читать дальше 23 августа 2025
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Читать дальше 22 августа 2025
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» «Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» Читать дальше 21 августа 2025
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся Читать дальше 21 августа 2025
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды Читать дальше 21 августа 2025
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди) Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди) Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше