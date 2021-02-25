«Первый тест дал положительный результат»: Борис Щербаков опроверг новости о заражении COVID

Многие звезды российского кино, театра, а также эстрады почувствовали на себе, что такое коронавирус. Так, например, новый вид инфекции перенесли Ирина Муравьева, Алиса Фрейндлих, Лев Лещенко, Татьяна Васильева, Надежда Бабкина и другие. Теперь, как сообщил недавно Telegram-канал Mash, ковид обнаружили у Бориса Щербакова.

Однако сам актер рассказал в беседе с ТАСС, что чувствует себя хорошо, и опроверг новость о своем заражении коронавирусом. «Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным. Так что со мной все хорошо», — отметил народный артист РФ. Поэтому сейчас жизни Бориса Щербакова ничего не угрожает.

Напомним, Борис Щербаков — популярный актер театра и кино, а также телеведущий. Он известен российскому зрителю по ролям в таких картинах как «Гостья из будущего», «Валентин и Валентина», «А по утру они проснулись», «Хочу в тюрьму». Звезда вел программу «Доброе утро» на Первом канале, передачу «Последний день» на телеканале «Звезда», программу «Наше кино. История большой любви» на телеканале «Мир». Щербаков женат на Татьяне Бронзовой, вместе с которой воспитал сына Василия. Знаменитость увлекается резьбой по дереву. Сейчас актеру уже 71 год.