Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть

Первый сезон «Уэнсдей» вышел на Netflix 23 ноября 2022 года. Четыре из восьми серий снял сам Тим Бертон, который также выступил исполнительным продюсером. Уже за первую неделю шоу побило рекорд «Очень странных дел», набрав 341,2 миллиона часов просмотров против 335,1 миллиона у «ОСД».

Естественно, фанаты ждут продолжения, и вот что известно о втором сезоне на данный момент.

Дата выхода

В январе 2023 года Netflix официально анонсировал второй сезон. В апреле 2025-го появился тизер, где объявили даты премьеры: первая часть выйдет 6 августа, а вторая — 3 сентября.

Сюжет

Создатели сериала, Майлз Миллар и Альфред Гоф, заявили, что во втором сезоне больше внимания уделят отношениям Уэнсдей с семьёй Аддамс, особенно с матерью. Также важную роль сыграет её соседка по комнате, Энид Синклер (Эмма Майерс), которая теперь стала оборотнем. Действие в основном будет разворачиваться в школе «Невермор».

Дженна Ортега, исполнительница главной роли, хочет, чтобы её героиня стала ещё мрачнее и опаснее. По её мнению, Уэнсдей должна двигаться в сторону антигероя, исследовать свою тёмную сторону и сосредоточиться на борьбе с монстром, а не на спасении школы. Кроме того, актриса намекнула, что любовные линии уйдут на второй план, уступив место дружбе и платоническим отношениям.

Осталось лишь дождаться августа — и погрузиться в новый виток загадочных и мрачных приключений Уэнсдей Аддамс. А пока взгляните на лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей. В одном из них снялась Ортега.