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Киноафиша Статьи «Первый раз»: оставшаяся в одиночестве Ивлеева огорошила признанием

«Первый раз»: оставшаяся в одиночестве Ивлеева огорошила признанием

20 июня 2022 15:15
«Первый раз»: оставшаяся в одиночестве Ивлеева огорошила признанием

Артистка отправилась в неожиданное путешествие.

Настя Ивлеева удивила фанатов, отправившись в одиночестве в Амстердам. Подробностями поездки знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

Как рассказала артистка, она уехала в путешествие, чтобы заняться одним из своих будущих проектов. Телеведущая планирует посвятить свое время работе, а также снять серию видео для фанатов. При этом, как оказалось, она впервые за несколько лет оказалась за границей в полном одиночестве.

«Я в Амстердаме. Совершенно одна. Ощущаю приятное волнение, так как я первый раз в одиночестве решила провести несколько дней за границей», — признается Ивлеева.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации кумира. В комментариях фанаты пожелали артистке приятного путешествия и попытались узнать подробности предстоящего проекта.

«Побудешь одна наедине со своими мыслями и мечтами», «Супер! Никто не отвлекает, можно хорошо поработать и отдохнуть тоже», «А что за проект, когда уже покажешь его нам?» — пишут преданные поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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