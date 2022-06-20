«Первый раз»: оставшаяся в одиночестве Ивлеева огорошила признанием

Настя Ивлеева удивила фанатов, отправившись в одиночестве в Амстердам. Подробностями поездки знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

Как рассказала артистка, она уехала в путешествие, чтобы заняться одним из своих будущих проектов. Телеведущая планирует посвятить свое время работе, а также снять серию видео для фанатов. При этом, как оказалось, она впервые за несколько лет оказалась за границей в полном одиночестве.

«Я в Амстердаме. Совершенно одна. Ощущаю приятное волнение, так как я первый раз в одиночестве решила провести несколько дней за границей», — признается Ивлеева.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации кумира. В комментариях фанаты пожелали артистке приятного путешествия и попытались узнать подробности предстоящего проекта.