Без фильтров и фотошопа: вот как Бузова выглядит на самом деле (фото)

Ольга Бузова с самого начала своей телевизионной карьеры имеет спорную репутацию. Одни ее ненавидят, другие боготворят, но нельзя отрицать, что персона артистки приковывает внимание миллионов.

Совсем недавно общественность бурно обсуждала внешность Ольги. Дело в том, что 37-летняя Бузова выложила свое фото без фильтров и фотошопа и произвела фурор в Сети. Артистка сделала селфи прямо в самолете. Бузова отыграла три спектакля и спала всего час, но, стоит признать, выглядела она свежо и молодо. У Ольги гладкое лицо и ровный тон кожи как у юной девушки.

Сама Бузова как-то призналась, что ей не дают больше 27 лет. Свою красоту она поддерживает с помощью тренировок, правильного питания и косметологических процедур.

Подписчики Ольги не скрыли своих эмоций, увидев любимицу без прикрас: «Прекрасно выглядишь, Оля», «Хороших тебе зрителей, кучу аплодисментов на выступлении, лучшая!», «Без косметики в 1000 раз лучше, чем с макияжем. Мне вообще не нравятся визажисты и парикмахеры Ольги». Своим снимком Бузова поделилась в Телеграм-канале.