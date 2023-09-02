Первый парень на деревне: как выглядит возмужавший Леха из «Сватов»

Популярный сериал «Сваты» впервые появился на экранах 15 лет назад. Роли в нем получили не только известные артисты, но и начинающие звездочки. Одним из последних был Саша Невзоров, который сыграл неугомонного Леху, озорного приятеля маленькой Жени. Парнишке прочили большое будущее, и он оправдал надежды зрителей.

На съемочной площадке «Сватов» мальчик появился в 11 лет, но удивил всю команду своим профессионализмом. Вдохновившись успехом от первой работы, молодой человек после школы решил продолжить карьеру в этом направлении. Невзоров поступил в университет театра, кино и телевидения.

Сегодня Александру уже 26 лет. В его активе есть несколько заметных ролей, в том числе и появление в не менее популярном проекте «Возвращение Мухтара». Но предпочтение парень отдает не съемкам, а игре на театральной сцене. Их лопоухого мальчишки Невзоров превратился в статного красавчика. Это, бесспорно, способствует его популярности и увеличивает число поклонниц.