Первый памятник Шатунову сложно назвать хорошим: причину поймут все

Прошлым летом ушел из жизни Юрий Шатунов. Внезапная кончина 48-летнего исполнителя стала настоящей трагедией для миллионов поклонников. Новость о смерти экс-солиста «Ласкового мая» прозвучала как гром среди ясного неба. Сегодня звезде 90-х могло бы исполниться 50 лет. В честь юбилея на его могиле установили необычный памятник.

Монумент появился на Троекуровском кладбище в Москве, где упокоен Шатунов. Автором памятника стала скульптор Виктория Тищенко, отлившая певца в бронзе с микрофоном в руках. На открытие скульптуры съехались сотни фанатов, а также семья звезды: вдова Светлана Георгиевна, а также дети Дэннис и Эстелла.

Общественность единодушно отметила, что изваяние сделано не просто хорошо, а шедеврально. Многие не могут забыть постамент, установленный в честь Жанны Фриске, и хвалят скульпторов за то, что их любимый исполнителя почтили достойно.