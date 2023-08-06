Первый памятник Елизавете II сложно назвать нормальным: не от мира сего

К концу этого года граждане Великобритании смогут лицезреть памятник Елизавете II. Неожиданностью стал тот факт, что на монументе королева предстанет не одна.

Автором памятника выступил Хайвел Бран Пратли, решивший запечатлеть Елизавету II вместе с ее собаками породы корги. Скульптуру разместят в графстве Ратленд в городе Окем около библиотеки.

По словам Пратли, это первая статуя, которую заказали в качестве памятника королеве. Конечно, есть и другие монументы, но они пока или не готовы, или еще не представлены публике. Для создания памятника королеве и ее обожаемым корги используют 800 килограммов глины. Стоимость скульптуры составила 125 тысяч фунтов.

Затея сотворить памятник королевы вместе с ее питомцами многим показалась странной, однако не стоит забывать об огромной любви Елизаветы II к корги. Кроме того, эти очаровательные собаки являются символом дома Виндзоров. Сложно найти фото королевы, на которых бы ее не сопровождали эти милые создания.