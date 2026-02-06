Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

6 февраля 2026 07:29
«Разбойный отдел»

Пока зрители ждут продолжения «Первого отдела», НТВ уже работает над новым 20-серийным детективом с похожим драйвом.

Телеканал НТВ активно работает над новым сериалом «Разбойный отдел», который может стать достойным преемником популярного «Первого отдела».

И пока зрители ожидают премьеру пятого сезона популярной полицейской саги в 2026 году (не исключено, что уже в феврале), создатели погрузились в производство свежей детективной истории.

Кто играет, что в сюжете

В главных ролях зрители увидят Антона Батырева, Алексея Матошина, Вахтанга Беридзе и Гавриила Федотова. Актёры воплотят на экране команду оперативников, работающих в отделе по раскрытию разбойных нападений.

Сюжет сериала строится вокруг особого подразделения полиции, которое работает исключительно «в поле». Четверо друзей, знакомых ещё со времён учёбы в школе милиции, образуют сплочённый коллектив, за что коллеги прозвали их «мушкетёрами». Они не только вместе работают, но и поддерживают близкие отношения вне службы.

Формат проекта сохранит традиции НТВ: 20 серий динамичного повествования с постоянными расследованиями и масштабными сценами. Режиссёр Сергей Краснов заявил, что картина будет насыщена захватывающими эпизодами, включая захваты поездов, автомобильные погони, ограбления банков и операции в метро.

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Особенность сериала

Главная интрига строится вокруг противостояния с таинственной бандой, охотящейся на перевозчиков нелегальных денег. Однако центральным конфликтом станет не борьба с преступниками, а раскол внутри самой команды оперативников.

Отличительной чертой сериала станет проработка антагонистов: среди них окажутся представители разных социальных групп — от «мажоров» до бывших сотрудников спецподразделений, перешедших на сторону криминала. Этот элемент должен выделить «Разбойный отдел» среди других детективных проектов канала.

Новый сериал вполне способен стать достойным продолжением традиций НТВ в жанре остросюжетного детектива, предлагая зрителям знакомый формат с новыми героями и неизбитыми сюжетными линиями.

Фото: Кадры из сериала «Разбойный отдел»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Читать дальше 25 мая 2026
Самый ожидаемый сериал июня — это 10 часов лютого напряжения от Скорсезе и Спилберга: ловите график выхода, чтобы не пропустить Самый ожидаемый сериал июня — это 10 часов лютого напряжения от Скорсезе и Спилберга: ловите график выхода, чтобы не пропустить Читать дальше 24 мая 2026
Netflix закрывает «Эмили в Париже» спустя 6 лет — впереди «фантастический прощальный сезон»: чем закончится эпопея с Купер Netflix закрывает «Эмили в Париже» спустя 6 лет — впереди «фантастический прощальный сезон»: чем закончится эпопея с Купер Читать дальше 24 мая 2026
Эту песню в 8-м сезоне «Игры престолов» все пропустили мимо ушей — а ведь она почти дословно предсказывает судьбу Джона Сноу Эту песню в 8-м сезоне «Игры престолов» все пропустили мимо ушей — а ведь она почти дословно предсказывает судьбу Джона Сноу Читать дальше 24 мая 2026
«Аркейн» все еще самый высокооцененный сериал Netflix — но его срок подходит к концу: на подходе хит с замахом на 10 сезонов минимум «Аркейн» все еще самый высокооцененный сериал Netflix — но его срок подходит к концу: на подходе хит с замахом на 10 сезонов минимум Читать дальше 24 мая 2026
Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится Читать дальше 23 мая 2026
«Для просмотра за один присест»: этот «продуманный» до мелочей детектив не зря получил 8,1 на IMDb — даст фору любому из лучших «Для просмотра за один присест»: этот «продуманный» до мелочей детектив не зря получил 8,1 на IMDb — даст фору любому из лучших Читать дальше 22 мая 2026
HBO похоронили «Мир Дикого Запада» — а Apple TV+ откопали обратно: 10-серийная фантастика про робота стала «глотком свежего воздуха» HBO похоронили «Мир Дикого Запада» — а Apple TV+ откопали обратно: 10-серийная фантастика про робота стала «глотком свежего воздуха» Читать дальше 22 мая 2026
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше «Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше Читать дальше 26 мая 2026
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше