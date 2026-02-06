«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Пока зрители ждут продолжения «Первого отдела», НТВ уже работает над новым 20-серийным детективом с похожим драйвом.

Телеканал НТВ активно работает над новым сериалом «Разбойный отдел», который может стать достойным преемником популярного «Первого отдела».

И пока зрители ожидают премьеру пятого сезона популярной полицейской саги в 2026 году (не исключено, что уже в феврале), создатели погрузились в производство свежей детективной истории.

Кто играет, что в сюжете

В главных ролях зрители увидят Антона Батырева, Алексея Матошина, Вахтанга Беридзе и Гавриила Федотова. Актёры воплотят на экране команду оперативников, работающих в отделе по раскрытию разбойных нападений.

Сюжет сериала строится вокруг особого подразделения полиции, которое работает исключительно «в поле». Четверо друзей, знакомых ещё со времён учёбы в школе милиции, образуют сплочённый коллектив, за что коллеги прозвали их «мушкетёрами». Они не только вместе работают, но и поддерживают близкие отношения вне службы.

Формат проекта сохранит традиции НТВ: 20 серий динамичного повествования с постоянными расследованиями и масштабными сценами. Режиссёр Сергей Краснов заявил, что картина будет насыщена захватывающими эпизодами, включая захваты поездов, автомобильные погони, ограбления банков и операции в метро.

Особенность сериала

Главная интрига строится вокруг противостояния с таинственной бандой, охотящейся на перевозчиков нелегальных денег. Однако центральным конфликтом станет не борьба с преступниками, а раскол внутри самой команды оперативников.

Отличительной чертой сериала станет проработка антагонистов: среди них окажутся представители разных социальных групп — от «мажоров» до бывших сотрудников спецподразделений, перешедших на сторону криминала. Этот элемент должен выделить «Разбойный отдел» среди других детективных проектов канала.

Новый сериал вполне способен стать достойным продолжением традиций НТВ в жанре остросюжетного детектива, предлагая зрителям знакомый формат с новыми героями и неизбитыми сюжетными линиями.