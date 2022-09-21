Первый «Оскар» в истории СССР помог получить американец: удивительная история

История о присвоении «Оскара» фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» хорошо знакома зрителям. Всего лауреатами престижной американской кинонаграды становилось шесть советских и российских картин, включая один мультфильм. А первой оскароносной лентой в истории СССР стал документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой».

Причем, как выяснилось, над тем, чтобы советские коллеги смогли получить заветную статуэтку, немало поработал американский продюсер. Дэвид Селзник, увидев картину, осознал все ее величие. Вот только номинации «Лучший документальный фильм» на церемонии вручения «Оскара» в 1943 году еще не было.

Селзник потратил много сил, чтобы убедить руководителя Академии кинематографических искусств и наук Луиса Майера хотя бы просто посмотреть фильм. Продюсеры спорили друг с другом до хрипоты, подключились и другие члены киноакадемии. И в результате Майер уступил — после личного показа картины он вышел из зала со слезами на глазах. В том же году номинация появилась в списке на «Оскар», и победа единогласно была отдана советскому фильму.