Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первый муж Орбакайте женился на юной чеченке: неземной красоты девушка

Первый муж Орбакайте женился на юной чеченке: неземной красоты девушка

3 сентября 2023 20:00
Первый муж Орбакайте женился на юной чеченке: неземной красоты девушка

Экс-зятю Пугачевой позавидуют многие.

Чеченский предприниматель Руслан Байсаров известен в России как первый муж Кристины Орбакайте и отец ее сына Дени. Однако брак бизнесмена и дочери Примадонны не принес им счастья. В 2003 году пара рассталась, после чего начались мучительные судебные тяжбы.

После расставания с Орбакайте у Байсарова было множество романов и несколько браков. В 2020 году Руслан, которому на тот момент исполнился 51 год, официально женился во второй раз. Избранницей олигарха стала 18-летняя чеченка Аламат Абубакарова.

По словам приближенных Байсарова, девушка из очень приличной семьи, поэтому публичность ей ни к чему.

Аламат хорошо воспитана и образована, она скромна и чтит традиции. К тому же супруга Руслана настоящая красавица: у нее гладкая кожа, миловидные черты лица, раскосые глаза.

Далеко не все одобряют союз немолодого Байсарова с юной девушкой. Многие не понимают, что Аламат нашла в мужчине с сомнительной репутацией, с несколькими браками и детьми за плечами. Другие предположили, что Байсаров просто воспользовался наивностью молодой девушки.

Первый муж Орбакайте женился на юной чеченке: неземной красоты девушка
Фото: соцсети, Global Look Press/Kremlin Pool/globallookpress.com, Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
29 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше