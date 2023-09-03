Первый муж Орбакайте женился на юной чеченке: неземной красоты девушка

Чеченский предприниматель Руслан Байсаров известен в России как первый муж Кристины Орбакайте и отец ее сына Дени. Однако брак бизнесмена и дочери Примадонны не принес им счастья. В 2003 году пара рассталась, после чего начались мучительные судебные тяжбы.

После расставания с Орбакайте у Байсарова было множество романов и несколько браков. В 2020 году Руслан, которому на тот момент исполнился 51 год, официально женился во второй раз. Избранницей олигарха стала 18-летняя чеченка Аламат Абубакарова.

По словам приближенных Байсарова, девушка из очень приличной семьи, поэтому публичность ей ни к чему.

Аламат хорошо воспитана и образована, она скромна и чтит традиции. К тому же супруга Руслана настоящая красавица: у нее гладкая кожа, миловидные черты лица, раскосые глаза.

Далеко не все одобряют союз немолодого Байсарова с юной девушкой. Многие не понимают, что Аламат нашла в мужчине с сомнительной репутацией, с несколькими браками и детьми за плечами. Другие предположили, что Байсаров просто воспользовался наивностью молодой девушки.