Первый мультфильм, собравший 1 млрд в России, рисовали не для детей: ругань, песня «18+» и 40 взрослых пасхалок

Но зрители, а также их родители были в восторге.

Первый мультфильм, который преодолел рубеж в миллиард рублей в российском прокате? Нет, не диснеевская классика. И даже не «Шрек». Это был «Мадагаскар 2» в 2008 году.

Он стал вторым фильмом в истории РФ после «Иронии судьбы. Продолжение», покорившим эту вершину и первым мультом, собравшим 1 063 370 912 рублей. Парадокс в том, что главная аудитория — дети — вряд ли поняла половину шуток, благодаря которым мультфильм стал семейным хитом.

Отсылки попроще

Создатели «Мадагаскара» устроили настоящую атаку пасхалками (судя по подсчетам из Сети их число пробило 40). Мультфильм нашпигован отсылками, которые проходили мимо детского сознания:

Литература : на экране пингвиньего компьютера мелькает цитата из «Гамлета» — «What a piece of work is a man», искажённая до «...is penguin».

на экране пингвиньего компьютера мелькает цитата из «Гамлета» — «What a piece of work is a man», искажённая до «...is penguin». Кино: походка Алекса по Нью-Йорку — прямая цитата из «Лихорадки субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Его мечты о стейках, падающих с неба, пародируют лепестки роз из «Красоты по-американски». А пингвин, кричащий «Нас подставили!», говорит голосом Джокера Джека Николсона.

Пасхалки «18+»

Гениальность «Мадагаскара» в умении балансировать на грани. Дети видят ярких животных и погони, а взрослые смеялись с замаскиованных ругательств.

Замаскированные ругательства: фразы вроде «Sugar, Honey, Ice Tea!» (собираются в неприличную аббревиатуру) или «Hoover Dam!» (также измененная бранная фраза).

Социальные аллюзии: протест шимпанзе за права трудящихся и декретный отпуск для самцов — чистой воды сатира на трудовые отношения.

Лёгкий абсурд: король Джулиан в юбке, кричащий «Я мадама!», или пингвины, планирующие диверсию на нефтяном танкере.

Часть шуток адаптировали в дубляже, сгладив углы, но «18+» песню Мото-Мото «Люблю больших, люблю бомбастых» оставили на потеху родителям. Именно этот двухслойный юмор и сделал «Мадагаскар» кассовым феноменом, привлекшим родителей в залы. Хотя основная аудитория, а именно дети и подростки, весь юмор не считывали.

Финансовый триумф «Мадагаскара» доказал, что собрать миллиард в России можно, даже если львиную долю шуток зрители не поймут.