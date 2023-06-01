Первый красавец СССР женился на дурнушке: при взгляде на нее станет не по себе

В молодые годы Игорь Костолевский негласно соревновался с Александром Абдуловым за звание первого кинокрасавца СССР. Актер и в свои зрелые годы выглядит импозантно и благородно, правда, этого нельзя сказать о его супруге.

Костолевский был женат дважды. Первой избранницей артиста стала его коллега Елена Романова, но он ушел от нее ради французской возлюбленной. Консуэло Де Хэвиленд, известная у себя на родине по картинам «37,2º утром» и «Мегрэ», моментально завоевала сердце красавца. Она смотрела на него с нескрываемым восхищением и обожанием. Костолевский искал именно такую женщину, для которой он станет всем.

Но мало кто одобрил выбор актера, ведь у Консуэло очень специфическая внешность.

У нее брутальное мужеподобное лицо: большой лоб, длинный заостренный подбородок, непропорциональные черты. Но Костолевского это ничуть не смущает, ведь супруга души в нем не чает, как и он в ней. Ради мужа Консуэло бросила карьеру и перебралась в Россию. Здесь актеры не только поженились, но и обвенчались в православной церкви.