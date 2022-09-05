Первый красавчик в СССР: как сложилась судьба главного «соперника» Харатьяна

Сказка «Не покидай...» вышла на советские экраны в 1989 году. Фильм сразу привлек внимание зрителей, а особенно их заинтересовал молодой актер Игорь Красавин. Многие поклонники пророчили ему яркую карьеру и успех. Однако фильм Леонида Нечаева оказался единственной лентой в его карьере.

Сразу же после фильма Красавина активно сравнивали с Дмитрием Харатьяном. Поклонники не сомневались, что артист станет новой звездой приключенческих фильмов, но работа на съемочной площадке и любовь зрителей были не по душе знаменитости, поэтому он поступил в Белорусскую политехническую академию, где занялся строительством дорог и мостов.

Всю жизнь артист проработал в строительной компании, вел тихую и размеренную жизнь и отказывался от интервью. Он женился и воспитал несколько детей. Скончался же Красавин в Минске в 2009 году после перенесенной операции по поводу разрыва аневризмы.