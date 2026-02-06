Киноафиша Статьи

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

6 февраля 2026 12:19
«Берлинская жара»

Телепремьера сериала состоится на Первом канале 9 февраля.

Сериал «Берлинская жара» стартует на Первом канале 9 февраля и может прийтись по вкусу тем, кто любит военные истории с разведкой, политикой и международными играми.

Проект уже доступен на онлайн-платформах, обсуждения вокруг картины ведутся, поэтому телезрители могут составить впечатление о ней до выхода в телеэфир. А мы вам поможем - расскажем, что в сюжете, и чем зацепила военная теленовелла публику.

Шпион в Берлине

Главный герой - агент под прикрытием Франс Хартман (Гела Месхи). Он работает в Берлине и должен добыть данные о сверхсекретном оружии.

Вокруг него - немецкая разведка, МИД и люди, рядом с которыми любая ошибка может стать последней: Вальтер Шелленберг (Алексей Филимонов), Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро) и сотрудница МИДа Дори (Анна Пескова), приставленная к Хартману.

Параллельно сериал переносит зрителя в Москву, где начинается работа над отечественным атомным проектом. Его возглавляет Игорь Курчатов (Даниил Страхов), и здесь акцент смещается со шпионских игр на работу учёных.

Что говорят зрители

Отзывы о сериале «Берлинская жара» действительно напоминают перестрелку мнений. Кто-то уверенно пишет:

«Сериал нужно смотреть! Не ради какого-то экзистенциального откровения, но для того, чтобы все понимали, чего мы избежали и какой ценой».

Но есть зрители, которые воспринимают историю сериала как слишком условную:

«Позиционируется как драма, триллер, шпионский сериал, но я бы обозначила как сказку».

Кому-то сериал показался перегруженным риторикой и пафосом. Но, тем не менее, зрительский рейтинг 7,5 на КП говорит о многом: «Берлинская жара» - это крепкий сериал с сильной актёрской командой, эпохой, которая интересна публике и весьма актуальной для нынешнего времени темой. Он не идеален, но точно вызывает реакцию - а значит, в эфире Первого канала без внимания не останется.

Фото: Кадр из сериала «Берлинская жара»
Анна Адамайтес
