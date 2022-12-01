Первый инсульт в 32: ошибка родителей свела советского гения в могилу

В 1969 году на свет появился Алексей Султанов, которому суждено было стать музыкальным гением СССР. Его творческие способности начали проявляться еще в очень раннем возрасте. Двухлетний малыш наигрывал на пианино легкие мелодии, а через три года он уже сам писал музыку.

Родители, заметив такой талант, решили его монетизировать. Они заставляли мальчика просиживать за инструментом часами. В этом они руководствовались советом преподавателей, которые были убеждены, что лишь труд превратит Султанова в востребованную знаменитость. Даже еду сыну приносили за пианино, чтобы он лишний раз не отрывался от клавиш. Эффект действительно был заметен: 8-летний Алеша исполнял произведения великих композиторов.

Но у такого изнурительного графика были и свои минусы. Психическое и физическое здоровье мальчика не справлялось со стрессом. Он начал впадать в агрессию, мог травмировать себя накануне выступления. Тем не менее в 19 лет его признали одним из самых талантливых музыкантов мира. А через 7 лет, когда на одном из конкурсов он занял второе место вместо первого, его разбил инсульт.

В 32 года у Султанова произошел повторный удар. Врачи вынесли вердикт, что к этому привели его непосильные нагрузки. Мужчина почти полностью оказался парализованным и ослеп. С большим трудом он начал восстановление, но не успел довести реабилитацию до конца. Пианист умер в 35 лет.