Первый иностранный мультфильм в СССР забыли сразу: не выдержал конкуренции

Принято считать, что в СССР почти не допускалось ничего иностранного, в том числе и на киноэкраны. Зачастую так оно и было. Цензура стояла на страже интересов и нравственности советского народа и не допускала тлетворного влияния Запада. Но были, конечно, и исключения. В том числе и относительно мультфильмов. Однако если некоторые из них были восприняты на ура, из-за чего их помнят до сих пор, то другие бесследно исчезли из памяти людей.

Так, например, если спросить у человека, рожденного в советские времена, о том, какие он помнит зарубежные мультфильмы, то ответы будут практически однотипными: «Утиные истории» или «Чип и Дейл». Те, кто постарше, наверняка вспомнят о мультиках «80 дней вокруг света» и «Жил-был человек». Но есть один мультипликационный фильм, который появился намного раньше и о котором почему-то напрочь позабыли советские дети.

Речь идет о «Могучем мышонке» (Mighty mouse). Это мультик о мышонке-супергерое. Любопытно, что сюжет мультсериала должен был стать залогом успеха. Ну кто не любит супергероев? Однако проблема заключалась в том, что у советских детей уже были свои герои. В тот период все юные жители Союза увлеченно следили за приключениями Зайца и Волка в мультфильме «Ну, погоди!». Эта история была гораздо ближе к советской реальности, а потому намного популярнее. И о могучем американском мышонке моментально забыли.