Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»

Да, до нынешних рекордов боевик, конечно же, не дотягивает. Но раньше и время было другое.

Сейчас фильмы, собирающие в прокате больше миллиарда рублей, «плодятся» так же часто, как грибы после дождя – но четверть века назад даже миллион долларов был за счастье. Кто бы мог подумать, что это вот самое «счастье» впервые в истории современной России покорится… боевику с Гошей Куценко.

Речь об «Антикиллере» Егора Кончаловского – криминальном хите 2002 года, где Куценко сыграл бывшего майора милиции Филиппа Коренева по прозвищу Лис. История о возвращении из тюрьмы, разборках с авторитетами и попытке восстановить справедливость неожиданно стала событием.

Зрители шли в кино толпами – и картина первой среди независимых российских проектов перешагнула отметку в миллион долларов сборов.

Сам Куценко в свежем интервью MenToday вспомнил, что на заре его карьеры в кино денег почти не было, но в нулевые индустрия начала оживать. «Антикиллер» оказался тем самым переломным моментом – и его съемки не обошлись без проблем.

Уже на съемках чувствовалось, что получается что-то цепляющее, но первый монтаж разочаровал команду.

«Мы поняли, что имели в виду другое кино, поэтому отдали перемонтировать отснятый материал в Европу монтажеру, работавшему в том числе на фильме “Доберман”. Только тогда все встало на свои места».

При этом пресса картину приняла в штыки. Одни называли ее «энциклопедией русской жизни 90-х», другие язвили, что такое кино «нужно поглубже закопать!». Фильм ругали за затянутость и нехватку драйва, спорили о художественной ценности.

Но факт остается фактом: именно «Антикиллер» доказал, что российский боевик способен зарабатывать серьезные деньги. И для начала 2000-х это было настоящим прорывом.

Ранее мы писали: Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками