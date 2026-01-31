Первый фильм в истории РФ, собравший 1,1 млрд: создатели нагло скопировали советскую классику

Рейтинг ужасный, но в кинозалах было не протолкнуться.

Он вошёл в историю как первый отечественный фильм, перешагнувший рубеж в миллиард рублей в прокате. Его сборы в 2007 году составили фантастические 1 156 685 306 ₽ — цифра, сравнимая с нынешними блокбастерами и «Чебурашками», если учесть инфляцию.

Но именно этот успех делает историю ещё более ироничной. Сегодня картина — символ провального ремейка, а её рейтинг на «Кинопоиске» застыл на отметке 5.2. Почему же народный хит, принёсший кассу, стал объектом всеобщей критики?

Сегодня особенно очевидна пропасть между классикой и её продолжением. Зрители не приняли «Иронию судьбы. Продолжение», и вот почему.

Самый болезненный удар — по судьбе любимых героев. Вместо «жили они долго и счастливо» зрителям показали классическую «Санта-Барбару»: Надя и Женя не остались вместе, у каждого новая семья, дети и… разводы.

Химии между Константином Хабенским и Лизаветой Боярской, не было. Вот героиня почти с ненавистью смотрит на Лукашина II, а спустя одну песню прыгает на него.

Сценаристам пришлось выдумывать натянутые повороты: якобы пьяный герой Хабенского находит нужную квартиру (а потом выясняется, что он притворялся), а «крутой менеджер» Ипполит (Сергей Безруков) в Новый год разъезжает по Питеру, чиня жильцам антенны. К тому же ремейк запомнился агрессивным продукт-плейсментом. Логотип мобильного оператора, марки кофе, косметики и даже майонеза по акции. Спецэффекты и CGI также были неуместны.

По итогу, фильм, собравший миллиард, сегодня никто не пересматривает, а сам Рязанов открещивался от него, хотя и появился в кадре на минуту.