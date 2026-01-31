Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первый фильм в истории РФ, собравший 1,1 млрд: создатели нагло скопировали советскую классику

Первый фильм в истории РФ, собравший 1,1 млрд: создатели нагло скопировали советскую классику

31 января 2026 08:27
Первый фильм в истории РФ, собравший 1,1 млрд: создатели нагло скопировали советскую классику

Рейтинг ужасный, но в кинозалах было не протолкнуться. 

Он вошёл в историю как первый отечественный фильм, перешагнувший рубеж в миллиард рублей в прокате. Его сборы в 2007 году составили фантастические 1 156 685 306 ₽ — цифра, сравнимая с нынешними блокбастерами и «Чебурашками», если учесть инфляцию.

Но именно этот успех делает историю ещё более ироничной. Сегодня картина — символ провального ремейка, а её рейтинг на «Кинопоиске» застыл на отметке 5.2. Почему же народный хит, принёсший кассу, стал объектом всеобщей критики?

Сегодня особенно очевидна пропасть между классикой и её продолжением. Зрители не приняли «Иронию судьбы. Продолжение», и вот почему.

Самый болезненный удар — по судьбе любимых героев. Вместо «жили они долго и счастливо» зрителям показали классическую «Санта-Барбару»: Надя и Женя не остались вместе, у каждого новая семья, дети и… разводы.

Первый фильм в истории РФ, собравший 1,1 млрд: создатели нагло скопировали советскую классику

Химии между Константином Хабенским и Лизаветой Боярской, не было. Вот героиня почти с ненавистью смотрит на Лукашина II, а спустя одну песню прыгает на него.

Сценаристам пришлось выдумывать натянутые повороты: якобы пьяный герой Хабенского находит нужную квартиру (а потом выясняется, что он притворялся), а «крутой менеджер» Ипполит (Сергей Безруков) в Новый год разъезжает по Питеру, чиня жильцам антенны. К тому же ремейк запомнился агрессивным продукт-плейсментом. Логотип мобильного оператора, марки кофе, косметики и даже майонеза по акции. Спецэффекты и CGI также были неуместны.

По итогу, фильм, собравший миллиард, сегодня никто не пересматривает, а сам Рязанов открещивался от него, хотя и появился в кадре на минуту.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
25 комментариев
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Ради ролей только куртку переодевает: угадайте 5 фильмов с Сашей Петровым по одному лишь фото Ради ролей только куртку переодевает: угадайте 5 фильмов с Сашей Петровым по одному лишь фото Читать дальше 22 мая 2026
После «Первого отдела» зрители массово подсели на этот фильм: силовики лично читали и правили сценарий, а сцены снимали на Лубянке После «Первого отдела» зрители массово подсели на этот фильм: силовики лично читали и правили сценарий, а сцены снимали на Лубянке Читать дальше 25 мая 2026
НТВ запустил «Извозчика», и это поездка в один конец: даже местный Шибанов не спасает новый провал уровня «Кукушонка» НТВ запустил «Извозчика», и это поездка в один конец: даже местный Шибанов не спасает новый провал уровня «Кукушонка» Читать дальше 25 мая 2026
Даже в СССР такого не случалось: свежую российскую военную драму признали фильмом года в Азии – китайцы посмотрели и ахнули Даже в СССР такого не случалось: свежую российскую военную драму признали фильмом года в Азии – китайцы посмотрели и ахнули Читать дальше 24 мая 2026
«Место в шестой палате»: Александр Михайлов жестко разнёс сериал «Пёс» — давно пора убрать с НТВ «Место в шестой палате»: Александр Михайлов жестко разнёс сериал «Пёс» — давно пора убрать с НТВ Читать дальше 24 мая 2026
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП Читать дальше 23 мая 2026
Точь-в-точь, как в «Слове пацана»: в «Секторе Газа» с Кологривым-Хоем насчитали целую пачку ляпов – и это за месяцы до премьеры Точь-в-точь, как в «Слове пацана»: в «Секторе Газа» с Кологривым-Хоем насчитали целую пачку ляпов – и это за месяцы до премьеры Читать дальше 23 мая 2026
В шляпе Жеглова, облысевший: даже фанаты «Места встречи» не узнали постаревшего Шарапова в этом популярном детективе Первого канала и Okko В шляпе Жеглова, облысевший: даже фанаты «Места встречи» не узнали постаревшего Шарапова в этом популярном детективе Первого канала и Okko Читать дальше 23 мая 2026
Военный эксперт назвал ленту Михалкова «бредом собачьим»: пушки пропали, а «Тигры» с «Пантерами» вылезли раньше срока Военный эксперт назвал ленту Михалкова «бредом собачьим»: пушки пропали, а «Тигры» с «Пантерами» вылезли раньше срока Читать дальше 22 мая 2026
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше «Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше