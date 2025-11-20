Первый фильм в истории: «Истребитель демонов» побил новый рекорд со своими $730 млн – так не смог даже Миядзаки

Японская анимация ставит новый, абсолютный рекорд. Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» официально преодолел рубеж в 100 млрд иен по мировым сборам. Он собрал уже свыше 106 млрд, и эта цифра делает его первым японским фильмом в истории, который достиг такого феноменального результата.
Достижение выглядит еще внушительнее, если смотреть на глобальную кассу в долларах. На данный момент лента собрала колоссальные $730 млн, что гарантирует ей уверенное 5-е место в рейтинге самых кассовых фильмов 2025 года.
Это значит, что история Тандзиро и его друзей обошла по сборам многие голливудские блокбастеры с бюджетами в сотни миллионов.
Именно этот успех позволяет с уверенностью заявить: «Истребитель демонов» совершил то, что не удавалось даже легенде Хаяо Миядзаки. Его «Унесенные призраками», почти два десятилетия бывшие эталоном успеха для японского аниме в мире, с их $395 млн оказались далеко позади.
А вот как выглядит мировой топ-5, куда уверенно ворвался «Истребитель демонов», прямо сейчас:
|Место
|Название фильма
|Студия / Дистрибьютор
|Мировые сборы
|1
|«Нэчжа побеждает Царя драконов»
|Beijing Enlight Pictures
|$2 216 990 000
|2
|«Лило и Стич»
|Disney
|$1 037 933 218
|3
|«Minecraft в кино»
|Warner Bros.
|$957 949 195
|4
|«Мир юрского периода: Возрождение»
|Universal
|$868 823 195
|5
|«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
|Aniplex / Toho / Crunchyroll
|$730 000 000
Теперь «Истребитель демонов» – не просто популярное аниме, а полноправная часть мировой киноиндустрии, доказавшая, что японские истории могут собирать залы по всему миру наравне с самыми громкими голливудскими франшизами.
