Первый фильм в истории: «Истребитель демонов» побил новый рекорд со своими $730 млн – так не смог даже Миядзаки

Японская анимация ставит новый, абсолютный рекорд. Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» официально преодолел рубеж в 100 млрд иен по мировым сборам. Он собрал уже свыше 106 млрд, и эта цифра делает его первым японским фильмом в истории, который достиг такого феноменального результата.

Достижение выглядит еще внушительнее, если смотреть на глобальную кассу в долларах. На данный момент лента собрала колоссальные $730 млн, что гарантирует ей уверенное 5-е место в рейтинге самых кассовых фильмов 2025 года.

Это значит, что история Тандзиро и его друзей обошла по сборам многие голливудские блокбастеры с бюджетами в сотни миллионов.

Именно этот успех позволяет с уверенностью заявить: «Истребитель демонов» совершил то, что не удавалось даже легенде Хаяо Миядзаки. Его «Унесенные призраками», почти два десятилетия бывшие эталоном успеха для японского аниме в мире, с их $395 млн оказались далеко позади.

А вот как выглядит мировой топ-5, куда уверенно ворвался «Истребитель демонов», прямо сейчас:

Место Название фильма Студия / Дистрибьютор Мировые сборы 1 «Нэчжа побеждает Царя драконов» Beijing Enlight Pictures $2 216 990 000 2 «Лило и Стич» Disney $1 037 933 218 3 «Minecraft в кино» Warner Bros. $957 949 195 4 «Мир юрского периода: Возрождение» Universal $868 823 195 5 «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» Aniplex / Toho / Crunchyroll $730 000 000

Теперь «Истребитель демонов» – не просто популярное аниме, а полноправная часть мировой киноиндустрии, доказавшая, что японские истории могут собирать залы по всему миру наравне с самыми громкими голливудскими франшизами.

