Первый эстрадный миллионер СССР: сейчас над его бедой посмеется каждый

Сейчас звезды эстрады с многомиллионными заработками уже никого не удивляют. Но в Советском Союзе баснословным гонорарами мог похвастаться далеко не каждый артист. Исключением был Юрий Антонов, которого считают первым миллионером СССР.

С конца 60-х годов он начал сотрудничать с многочисленными ВИА. А спустя два десятилетия музыкант уже был всесоюзно известным композитором и певцом. Антонов выпускал успешные альбомы, гастролировал, собирая полные залы. Такой успех дал возможность Юрию стать финансово независимым артистом. За один концерт он мог получить до 15 тысяч рублей, что по советским меркам было невероятной суммой.

Кроме того, благодаря женитьбе на гражданке Югославии Антонов вывозил и перепродавал зарубежную аппаратуру. Доходило даже до того, что наличные средства музыкант хранил в мешках. Ведь, как он признавался, тратить их было некуда. Сейчас над этой бедой может посмеяться каждый, но в СССР действительно было не так много вариантов, чтобы распорядиться богатством, пишет «Культурология». Практичный певец вложил деньги в недвижимость. Он приобрел квартиру в столице и дачу сначала в Ново-Переделкино, а потом в более уединенном Грибово.