Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР

Владимиру Меньшову сегодня исполнилось бы 86 лет. Для миллионов зрителей он останется режиссером «Москва слезам не верит» — фильма, который не только собрал рекордную аудиторию, но и привез в СССР «Оскар». Но первая картина мэтра была вовсе не такой успешной.

Путь к оскаровской славе и всенародной любви начинается всегда с одного, самого сложного шага — с дебюта. Это момент истины, когда будущий мастер еще не обременен званиями и ожиданиями, а лишь робко, но смело заявляет о себе.

А ведь задумывались ли вы, с чего начинали другие титаны советского кино? Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Георгий Данелия... Мы знаем их по шедеврам, которые пересматриваем ежегодно, но их первые «пробы пера» часто остаются в тени громкой славы последующих работ.

Иногда этот первый блин и впрямь получался комом, а иногда — в нем уже угадывался будущий гений, его почерк и уникальный взгляд на мир.

В честь дня рождения Меньшова мы сделали тест про дебютные фильмы великих советских режиссеров. Кажется, что такие вещи невозможно забыть, но проверить себя все же стоит. Угадаете 7 из 7?

