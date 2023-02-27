Первый бабник в СССР: судьба лучшего друга Портоса и Д’Артаньяна повергнет в шок

Кастинг культового фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» был настолько хорош, что даже на роли антагонистов выбирали невероятных красавцев. И Владимир Балон не стал исключением.

Голубоглазый актер играл заклятого врага главных героев, но в реальной жизни дружил и с Боярским, и со Смирнитским. Примерно в это же время за ним и закрепилась репутация бабника, слухи о которой он всегда пытался опровергнуть.

Но нетрудно догадаться, что этот статный мужчина с яркой внешностью любил острые ощущения и всегда придерживался весьма жизнеутверждающей позиции. Даже когда врачи выявили у артиста рак легких, то он не стал отчаиваться. Владимир снялся в продолжении знаменитой картины, чем еще раз обрадовал своих полковников.

Кроме того, когда доктора говорили, что жизнь актера вот-вот угаснет, он шокировал всех своей волей и решительным настроем. Балон отказывался сдаваться и прожил еще полгода, что для людей с его диагнозом является настоящей победой.