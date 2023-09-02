Первым пнул, когда появился шанс: Жулин высмеивал Костомарова у него за спиной

Роман Костомаров и Александр Жулин знакомы далеко не один год. Именно с Татьяной Навкой, бывшей женой Жулина, фигурист выступал на Олимпиаде в Турине, где завоевал золото. При этом друзьями спортсменам, как оказалось, стать не удалось.

Так, Жулин не смог пройти мимо участия своего коллеги в музыкальном шоу «Маска». В последнем сезоне проекта фигурист скрывался в костюме Пса и исполнил композиции «Машины времени» и Baha Men, но вылетел уже во втором выпуске. И, по мнению бывшего мужа Навки, случилось это далеко не просто так.

«Он пел в „Маске“? Так у него же слуха нет», — заявил Жулин в подкасте «Больше спорта».

Сам Костомаров при этом никогда не скрывал, как тяжело далось ему участие в шоу. Он признавался, что едва справлялся с нагрузками в тяжелом костюме. А также замечал, как важна для него поддержка близких и поклонников.