Первым эстрадным миллионером оказался не Кобзон и даже не Магомаев: никто бы не подумал

В СССР было множество ярких и талантливых исполнителей. Но лишь единицы получали всесоюзное признание и становились настоящими знаменитостями. Вместе с популярностью приходили и внушительные доходы. Этот певец смог стать первым миллионером на советской эстраде.

Речь идет про Юрия Антонова, исполнителя хитов «Крыша дома твоего» и «Море». Благодаря работе с рок-группой «Аракс» талантливого музыканта стали узнавать на улицах. Не менее успешными были и сольные песни Антонова. В 1982 году артист дал в Ленинграде 28 концертов за каких-то две недели, собрав тысячи зрителей.

Неудивительно, что благодаря такому трудолюбию певец сколотил солидный капитал. Источники, близкие к звезде, рассказывают, что в советские времена он получал целых 15 тысяч рублей в месяц при средней зарплате чуть больше 100 рублей. Об этом пишет Дзен-канал «Степан Корольков. Хранитель маяка».