Первых «Папиных дочек» закончить не смогли: россияне в шоке от продолжения сериала

Первая серия нашумевшего ситкома «Папины дочки» вышла в 2007 году. История рассказывала об отце-одиночке, которого нерадивая жена оставила с пятью девочками. Но сегодня мало кто вспомнит, чем же в итоге закончился оригинальный сериал.

Ситком продержался 20 сезонов. Однако изначально создатели хотели завершить проект намного раньше. Еще в конце 14-го сезона зрителям показали счастливый финал. Главный герой мирится с супругой, и вскоре у них появляется сын. Даша «завязывает» с готическим прошлым, выходит за Веника и рожает дочку. Маша становится актрисой, Женя перебирается в США и получает крутую должность, а Галина Сергеевна посвящает себя науке.

Но на этом завершить историю не получилось. Создатели перезапустили «Дочек» и выдали невнятное продолжение. Сначала они сняли приквел счастливого финала, показанного в 14-м сезоне, а затем рассказали о воссоединении семьи. Васнецовы поселились в особняке, который они получили от олигарха Федотова. Отец продолжил работать психотерапевтом, мать осталась дома, дочери стали крутить романы с кавалерами, а Пуговка обзавелась собакой. Что было дальше, неясно.

Проект закрыли в 2013 году из-за низких рейтингов, так и не поставив точку в истории. В этом году выходит продолжение ситкома. Наконец-то зрители узнают, что же произошло с любимыми героями за эти годы.