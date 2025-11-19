Меню
Первые 2 серии можно посмотреть уже сейчас: когда выйдет «Магическая битва-3» – и с какой главы начнется новый сезон

19 ноября 2025 08:56
В самом начале фанатов порадуют сценой, которой не было в оригинале.

Второй сезон «Магической битвы» завершился эпично. Годжо Сатору запечатан, маги полегли чуть ли не десятками, а в Сибуе Сукуна устроил такой хаос, что Юдзи Итадори ещё долго не сможет себя простить.

Фанаты ждали продолжения почти два года, и наконец-то дождались. Третий сезон официально стартует для международной аудитории уже 7 января 2026-го.

Скорее всего, серии будут выходить еженедельно, причём есть вероятность, что в первый день выдадут сразу два эпизода, потому что в Японии их показывают в кино с 7 ноября.

«Магическая битва» 3-й сезон: когда выйдет полностью

Что касается графика и точного количества серий, то детали пока умалчиваются. Однако для самых нетерпеливых зрителей есть приятная новость: те самые первые две серии уже можно найти в сети, включая вариант с русской озвучкой.

При желании ознакомиться с ними не составит труда – дело житейское и проклятой энергии не требует. Сюжет начнётся с Юдзи, пытающегося отмыть руки от крови, и нового героя – Наои Зенина.

Кстати, с ним в аниме появится сцена, которой не было в манге, но это уже отдельная история (о ней мы писали тут).

С какой главы манги начнется 3-й сезон «Магической битвы»

Концовка второго сезона полностью адаптировала 136 и 137 главы, а также частично 138 и 139. Так что 3-й сезон начнется со 138 главы манги. Именно с неё и начинайте чтение, если нет сил ждать экранизацию.

Ранее мы писали: «Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
