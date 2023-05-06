Первую платиновую блондинку сгубила «безобидная» процедура: правда ужасает

Мода на платиновый цвет волос достигла своего пика около ста лет назад. Этому способствовал кинематограф и, в частности, Джин Харлоу.

Актриса первой решилась на полное обесцвечивание своих волос, и все ради того, чтобы достичь эффектного платинового оттенка. Джин использовала термоядерную смесь, состоящую из аммиака, отбеливателя с хлором и перекиси водорода. Актриса красила волосы каждую неделю, чтобы убрать злосчастные темные корни. Но ни она, ни ее парикмахер не задумывались о побочном эффекте этого экстремального средства.

Харлоу скончалась в 26 лет от отека мозга. Этому предшествовала хроническая болезнь почек, которая привела организм к самоотравлению. Однако многие говорили, что косвенным виновником ее преждевременной смерти стала «безобидная» процедура окраски. Токсины впитались организм Джин, что привело к фатальному исходу. Точно неизвестно, насколько эта версия правдива.

Актриса стала всемирной звездой после выхода фильма «Платиновая блондинка». Она популяризовала этот образ и сделала его культовым. Джин открыла дорогу для многих известных блондинок, среди которых была и легендарная Мэрилин Монро.