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Первую платиновую блондинку сгубила «безобидная» процедура: правда ужасает

6 мая 2023 11:15
Первую платиновую блондинку сгубила «безобидная» процедура: правда ужасает

Предшественнице Мэрилин Монро был отмерен короткий срок.

Мода на платиновый цвет волос достигла своего пика около ста лет назад. Этому способствовал кинематограф и, в частности, Джин Харлоу.

Актриса первой решилась на полное обесцвечивание своих волос, и все ради того, чтобы достичь эффектного платинового оттенка. Джин использовала термоядерную смесь, состоящую из аммиака, отбеливателя с хлором и перекиси водорода. Актриса красила волосы каждую неделю, чтобы убрать злосчастные темные корни. Но ни она, ни ее парикмахер не задумывались о побочном эффекте этого экстремального средства.

Харлоу скончалась в 26 лет от отека мозга. Этому предшествовала хроническая болезнь почек, которая привела организм к самоотравлению. Однако многие говорили, что косвенным виновником ее преждевременной смерти стала «безобидная» процедура окраски. Токсины впитались организм Джин, что привело к фатальному исходу. Точно неизвестно, насколько эта версия правдива.

Актриса стала всемирной звездой после выхода фильма «Платиновая блондинка». Она популяризовала этот образ и сделала его культовым. Джин открыла дорогу для многих известных блондинок, среди которых была и легендарная Мэрилин Монро.

Фото: Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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