Первую часть этого известного фильма так и не показали в СССР: сейчас причину мало кто поймет

В Советском Союзе многие картины выходили с большой задержкой, а другие и вовсе не пускали в прокат. Причиной обычно называли несоответствие линии партии, хотя нередко корень проблемы крылся в отношениях между странами. Так случилось и с первой частью франшизы «Звездные войны».

Картина вышла во время холодной войны, поэтому у советских зрителей не было ни единого шанса увидеть на больших экранах легендарную ленту. А после слов президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана пустить в прокат «Новую надежду» было уже невозможно. Лидер США в своей речи назвал звездными войнами систему ПВО, а Советский Союз — империей зла.

Только в середине восьмидесятых, когда в СССР появились видеосалоны, советские граждане получили возможность познакомиться с фильмом Джорджа Лукаса. Вместо официального дубляжа пришлось довольствоваться любительским, но впечатления это не испортило. А вот продолжение франшизы в 1988 году уже крутили все кинотеатры страны.