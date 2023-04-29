Первой женщиной-космонавтом СССР называли не Терешкову: вы и не подозревали, кто ее «соперница»

Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом и в СССР, и в мире. Знаменитость прославилась своим героическим поступком, но для советской публики она оказалась далеко не первой женщиной, которая отправилась покорять пучины космоса.

Дело в том, что за несколько месяцев до полета Терешковой на экраны вышел фильм «Мечте навстречу», где главную роль исполнила Лариса Гордейчик. Актриса не имела никакого отношения к полетам в космос, но в картине исполнила роль астронома, который отправляется в спасательную операцию. В итоге работа Гордейчик так хорошо запомнилась зрителям, что сначала именно ее считали первой женщиной, покорившей космос. Артистка ассоциировалась у публики с полетами среди звезд, и они верили, что именно Гордейчик решилась на этот шаг.

Со временем Терешкова все же получила заслуженную славу. Артистка продолжила свою карьеру, но после нескольких успешных картин приняла решение сконцентрироваться на семье, а не на работе, ведь ее избранник был моряком дальнего плавания. В итоге уже больше 50 лет она не появляется на экранах, но не жалеет об упущенной карьере и совсем не скучает по съемочной площадке.