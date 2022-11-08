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Киноафиша Статьи Первой в СССР перепела The Beatles: как сложилась судьба советского «Кобзона в юбке»

Первой в СССР перепела The Beatles: как сложилась судьба советского «Кобзона в юбке»

8 ноября 2022 20:15
Первой в СССР перепела The Beatles: как сложилась судьба советского «Кобзона в юбке»

Артистке удалось то, о чем ее коллегам оставалось только мечтать.

Когда Людмила Сенчина приехала поступать в ленинградское музыкальное училище, ей пришлось проявить смекалку и находчивость. Певица опоздала: набор уже закончился. Тогда она решила поймать первого попавшегося в коридоре преподавателя, чтобы тот ее послушал. Так она и стала студенткой, а впоследствии и настоящей звездой.

Сенчину по праву называли Кобзоном в юбке: чуть ли не каждая ее песня была всесоюзным хитом. К тому же артистка оказалась на удивление работоспособной. Именно она первой в СССР перепела The Beatles и, гастролируя по США, даже завела знакомство с Йоко Оно.

А вот личная жизнь исполнительницы, в отличие от ее карьеры, долгое время не ладилась. Прежде чем найти счастье в браке со своим концертным директором Владимиром Андреевым, знаменитость дважды побывала замужем.

Первой в СССР перепела The Beatles: как сложилась судьба советского «Кобзона в юбке»

Не будет преувеличением сказать, что Сенчиной удалось то, чего не удавалось многим ее коллегам по цеху. Артистка сумела сохранить свой чудесный, незабываемый голос и выступала перед публикой до самых последних дней. Умерла же Людмила Петровна в 2018 году после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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