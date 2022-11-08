Первой в СССР перепела The Beatles: как сложилась судьба советского «Кобзона в юбке»

Артистке удалось то, о чем ее коллегам оставалось только мечтать.

Когда Людмила Сенчина приехала поступать в ленинградское музыкальное училище, ей пришлось проявить смекалку и находчивость. Певица опоздала: набор уже закончился. Тогда она решила поймать первого попавшегося в коридоре преподавателя, чтобы тот ее послушал. Так она и стала студенткой, а впоследствии и настоящей звездой.

Сенчину по праву называли Кобзоном в юбке: чуть ли не каждая ее песня была всесоюзным хитом. К тому же артистка оказалась на удивление работоспособной. Именно она первой в СССР перепела The Beatles и, гастролируя по США, даже завела знакомство с Йоко Оно.

А вот личная жизнь исполнительницы, в отличие от ее карьеры, долгое время не ладилась. Прежде чем найти счастье в браке со своим концертным директором Владимиром Андреевым, знаменитость дважды побывала замужем.

Не будет преувеличением сказать, что Сенчиной удалось то, чего не удавалось многим ее коллегам по цеху. Артистка сумела сохранить свой чудесный, незабываемый голос и выступала перед публикой до самых последних дней. Умерла же Людмила Петровна в 2018 году после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.