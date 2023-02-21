Первой в СССР обнажилась не Светличная: про эту актрису вы точно не вспомните
Стала причиной грандиозного скандала.
Советская цензура не допускала никаких фривольностей на экране. Особенно это касалось обнаженной натуры, которая была под жестким запретом. Но порой режиссерам все-таки удавалось протащить «клубничку» в кино.
Многие уверены, что первой актрисой, обнажившейся в СССР, стала Светлана Светличная. Речь идет о «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Все помнят ее легендарный стриптиз, исполненный перед Горбунковым. Зрители могли лицезреть оголенную спину актрисы, что стало сенсацией.
Но Светличная вовсе не первая, кто появилась перед публикой в откровенном виде. Первооткрывательницей является Елена Максимова, которая полностью разделась на камеру еще в 1930 году в фильме «Земля». Тогда скандальную сцену разнесли в пух и прах и вырезали из картины.
Можно было предположить, что на этом карьера Максимовой рухнула. Однако за нее вступился сам Сталин. Он тоже посмотрел картину «Земля» и остался доволен игрой Елены. Генсек дал распоряжение режиссерам снимать Максимову почаще.
Вскоре она появилась в экранизации «Тихого Дона» 1930 года, где сыграла Дарью. А спустя много лет Максимова исполнила роль матери Кошевого в перезапущенном «Тихом Доне» 1958 года. Правда, сегодня зрители вряд ли вспомнят эту актрису.