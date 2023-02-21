Первой в СССР обнажилась не Светличная: про эту актрису вы точно не вспомните

Советская цензура не допускала никаких фривольностей на экране. Особенно это касалось обнаженной натуры, которая была под жестким запретом. Но порой режиссерам все-таки удавалось протащить «клубничку» в кино.

Многие уверены, что первой актрисой, обнажившейся в СССР, стала Светлана Светличная. Речь идет о «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Все помнят ее легендарный стриптиз, исполненный перед Горбунковым. Зрители могли лицезреть оголенную спину актрисы, что стало сенсацией.

Но Светличная вовсе не первая, кто появилась перед публикой в откровенном виде. Первооткрывательницей является Елена Максимова, которая полностью разделась на камеру еще в 1930 году в фильме «Земля». Тогда скандальную сцену разнесли в пух и прах и вырезали из картины.

Можно было предположить, что на этом карьера Максимовой рухнула. Однако за нее вступился сам Сталин. Он тоже посмотрел картину «Земля» и остался доволен игрой Елены. Генсек дал распоряжение режиссерам снимать Максимову почаще.

Вскоре она появилась в экранизации «Тихого Дона» 1930 года, где сыграла Дарью. А спустя много лет Максимова исполнила роль матери Кошевого в перезапущенном «Тихом Доне» 1958 года. Правда, сегодня зрители вряд ли вспомнят эту актрису.