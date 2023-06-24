Первой красавицей не станет: семилетняя дочь Урганта растет копией отца (фото)

Шоумен Иван Ургант редко делится семейными снимками, поэтому каждое его фото с детьми производит фурор. Именно это и произошло совсем недавно — ведущий показал поклонникам свою 7-летнюю дочь Леру.

Девочку назвали в честь матери Ивана. Кроме Валерии у него и у Натальи Кикнадзе есть еще старшая дочь Нина, свое имя она получила в честь бабушки шоумена — актрисы Нины Ургант.

Снимок ведущего с маленькой Лерой произвел фурор в Сети. Поклонники Ивана заметили, что девочка очень похожа на отца: такие же черные волосы, такая же улыбка и тот же хитрый взгляд. Однако фанаты ведущего сделали неутешительный вывод, что Валерия вряд ли вырастет красавицей с такими данными и с не самой впечатляющей генетикой. Другая же часть фанатов умилилась, глядя на юную Ургант. По их словам, пока рано делать выводы, ведь дети растут и меняются каждый год.