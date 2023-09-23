Первого Шерлока Холмса запрещали в СССР: сегодня это никто смотреть не хочет

В Советском Союзе вышло несколько экранизаций серии романов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Кроме культовых фильмов с Василием Ливановым были и другие, но они запомнились зрителям меньше. А один из них на много лет вычеркнули из народной памяти.

Картина Антонины Зиновьевой «Собака Баскервилей» вышла на экраны в 1971 году. Главные роли в ней исполнили Николай Волков-младший и Лев Круглый. Фильм показали по центральному телевидению, а после многочисленных просьб зрителей через полгода пустили в эфир повторно.

Но уже к концу семидесятых работа Зиновьевой была запрещена к показу. Причина в актере, сыгравшем доктора Уотсона. В 1979 году Лев Борисович решил уехать из СССР. Сначала он подал документы на репатриацию в Израиле, но родства с евреями оказалось недостаточно. Тогда артист обратился в посольство Голландии, которая согласилась приютить звезду. Впоследствии Круглый перебрался во Францию и Германию, работал на радиостанции «Радио Свобода».

Но в Советском Союзе его как предателя Родины предали забвению. А все фильмы с его участием, в том числе и «Собаку Баскервилей» запретили к показу. В 80-х у зрителей появилась серия фильмов о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым и Виталием Соломиным, так что о первом докторе Уотсоне все действительно забыли.