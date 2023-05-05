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Киноафиша Статьи Первого фаворита Бузовой не узнать: он превратился в настоящего мачо

Первого фаворита Бузовой не узнать: он превратился в настоящего мачо

5 мая 2023 11:00
Первого фаворита Бузовой не узнать: он превратился в настоящего мачо

Экс-любовник телезвезды заметно преобразился.

Ольга Бузова прославилась благодаря телепроекту «Дом-2». Долгое время будущая теледива была в отношениях с Романом Третьяковым, который в то время пользовался бешеной популярностью. Первого фаворита Бузовой нельзя было назвать красавцем. Впрочем, лысый и невысокий Роман брал своей харизмой и энергией. Его первые отношения на телестройке закончились скандалом, после чего Третьяков «переключился» на озорную кокетку Бузову.

Их пара стала одной из самых ярких на проекте. Зрители активно голосовали за них и искренне переживали за отношения Ольги и Романа. Но в 2007 году Третьяков покинул шоу, а его пассия не последовала за ним. Так их пара окончательно и бесповоротно распалась.

Первого фаворита Бузовой не узнать: он превратился в настоящего мачо

Сегодня Роман занимается организацией мероприятий. А вот свою личную жизнь Третьяков бережет от посторонних глаз. После проекта он был женат на Светлане Соколовой, но брак быстро развалился. О нынешнем семейном статусе бывшего Бузовой ничего не известно.

42-летний Роман выглядит как настоящий мачо. Он обзавелся щетиной, которая сделала его образ более брутальным. Теперь Третьяков уже не тот весельчак и балагур, которым он был на проекте. Его можно назвать воплощением мужественности и сексуальности.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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