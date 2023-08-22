Первое заявление после пропажи: Борисов может скоро вернуться в эфир

Дмитрий Борисов долгое время не появлялся на публике. Он практически ничего не выкладывал в социальных сетях и перестал появляться в эфирах «Пусть говорят». Но не успели поклонники забеспокоиться, как журналист опубликовал в соцсетях новых снимок.

Подписчики забросали диктора вопросами, где он пропадал столь долгое время. На это телеведущий ответил: «Никуда, до соцсетей руки не доходят». Так как об отпуске Борисов не говорил, фанаты предположили, что он был загружен работой.

Не так давно журналист рассказал, что больше не будет появляться на экране. Он оставил должность в шоу «Пусть говорят», чтобы сосредоточиться на своей продюсерской работе, которой занимается уже много лет. Поклонники надеются, что длительное отсутствие Борисова говорит о его возможном возвращении в эфир. Сам Дмитрий никак не комментирует вопросы, появится ли он в ближайшее время на экранах.