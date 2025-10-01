Меню
Первое название комедии «Кин-дза-дза» Данелии было слишком «понятным» и скучным: менять пришлось из-за пожара и пьяного ДТП

1 октября 2025 15:42
Попутно из картины вырезали Леонида Ярмольника.

«Кин-дза-дза» — фильм, которому суждено было стать хитом. Реплики из него разошлись на цитаты и прочно вошли в обиход, а сам Георгий Данелия окончательно вписал свое имя в историю кино. Но мало кто знает, что все могло обернуться совсем иначе — даже название шедевра должно было быть другим, куда более простым и скучным.

А все потому, что одна из ключевых ролей предназначалась актеру, которого в финальной версии зритель так и не увидел. Причем не по воле цензоров или сценария.

Изначально лента носила рабочее название «Космическая пыль» и в ней планировали показать куда больше персонажей. Среди них — торговец той самой пылью, которого должен был сыграть Леонид Ярмольник.

Но судьба словно насмехалась над планами режиссера: дважды актер приезжал на съемки, и оба раза сцены срывались. То сгорела декорация, то в нее влетел пьяный водитель. На третий раз Данелия решил махнуть рукой и вырезал героя из сценария.

А вместе с этим рухнула и первоначальная концепция названия. И тут неожиданно выручил Евгений Леонов, который, дожидаясь дубля, вполголоса напевал нелепую прибаутку: «У меня портфель-фель-фель, а в портфеле киндза-дза-дза…». Данелия услышал и понял, что лучшего заголовка для своего абсурдного мира ему не найти.

Ирония в том, что именно эта случайность сделала фильм бессмертным. Ведь согласитесь: культовый статус куда сложнее было бы обрести «Космической пыли».

Фото: Кадр из фильма «Кин-дза-дза» (1986)
