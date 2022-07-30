Первое место вызвало споры: названа самая красивая советская принцесса

В Сети провели своеобразный конкурс красоты среди принцесс советского кино. В первой десятке оказались знакомые с детства персонажи из популярных и менее известных широкому зрителю сказок.

Третье место заняла Евгения Симонова, сыгравшая принцессу в фильме «Обыкновенное чудо». На второй строчке оказалась Татьяна Клюева она же Варвара из сказки «Варвара-краса, длинная коса». Победительницей же россияне признали Наталью Трубникову — принцессу Мелисенту из «31 июня».

Распределение мест вызвало у зрителей споры, несмотря на то что голосование проводилось среди рядовых россиян. Немало пользователей Сети возмутились наличию Симоновой в первой тройке: по их мнению, актриса хоть и милая, оказалась на слуху лишь из-за популярности фильма, а благодаря внешним данным.

«Как могли дать первое место Наталии Трубниковой? Только Татьяне Клюевой! Вот кто красавица», — поразился другой комментатор.

Полный список самых красивых принцесс советского кинематографа можно увидеть здесь .