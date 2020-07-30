Первое фото: Саша Черно из «Дома 2» впервые стала мамой 

Беременность для Саши Черно стала очень волнительным и важным событием в жизни. Долгое время участница скандальной телестройки боялась, что не сможет забеременеть. Дело в том, что в юности девушка сделала аборт, после чего медики сообщили о его негативных последствиях. Однако в результате Черно сумела забеременеть, а буквально пару часов назад впервые стала мамой.

Ребенок с помощью кесарева сечения появился на свет на 10 дней позже запланированного срока. Сейчас его вес – 3640 граммов, а рост – 55 сантиметров. Саша и малыш чувствуют себя отлично, так как роды прошли удачно.

Отметим, что супруг Черно Иосиф Оганесян постоянно находился рядом. Он во всем поддерживал свою возлюбленную. Мужчина не скрывал, что очень боялся за жену, так как беременность была не из легких. «Так когда же мы родим? Какие у вас предположения? Делаем ставки: кто же в итоге попадет в точку?» – спрашивал Оганесян у своих поклонников в соцсетях.

Отметим, что Саша нервничала по поводу своего лишнего веса, но все обошлось. Как сообщает издание «СтарХит», все закончилось благополучно: девушка родила здорового мальчика. Она уже успела поблагодарить всех, кто о ней беспокоился, в своем микроблоге. «Уж слишком долго мы тебя ждали, сынок. Невероятные ощущения, эмоции переполняют. Мы счастливы как никогда! Теперь нас трое», — заявила счастливая Черно.