Первое фото Костомарова довело народ до слез: вот в чем дело

Роман Костомаров, который уже пять месяцев находится в больнице, смог порадовать поклонников первым фото после госпитализации. Снимок моментально стал одним из самых обсуждаемых на просторах интернета. Ведь этого момента ждали все – даже те, кто не увлекается фигурным катанием.

Вид сдавшего спортсмена ожидаемо вызвал у людей смешанные чувства. Одни радовались тому, что видят чемпиона живым, другие не могли не отметить – прежнего любимчика публики на кадре нет. Муж Оксаны Домниной похудел и зарос, на его лице появились свежие морщины. Некоторые поклонники признаются, что с трудом сдерживают слезы в такой особенный момент.