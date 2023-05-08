Первое фото Костомарова довело народ до слез: вот в чем дело
Фигурист уже не тот, что раньше.
Роман Костомаров, который уже пять месяцев находится в больнице, смог порадовать поклонников первым фото после госпитализации. Снимок моментально стал одним из самых обсуждаемых на просторах интернета. Ведь этого момента ждали все – даже те, кто не увлекается фигурным катанием.
Вид сдавшего спортсмена ожидаемо вызвал у людей смешанные чувства. Одни радовались тому, что видят чемпиона живым, другие не могли не отметить – прежнего любимчика публики на кадре нет. Муж Оксаны Домниной похудел и зарос, на его лице появились свежие морщины. Некоторые поклонники признаются, что с трудом сдерживают слезы в такой особенный момент.
«Какое счастье, это очень радостный пост и хорошие вести! Вся страна держала кулачки», «Спасибо, что вы остались с нами! Это очень важно для нас! Теперь нам опускать руки даже стыдно», «Смотрю на это фото и не могу перестать плакать, как же вы изменились за эти дни», — пишут фанаты.