Первая жена Кончаловского не может сдержать слез, когда говорит о внучке: причину поймут не все

Творческий род Михалковых-Кончаловских был полон талантливых деятелей культуры. Сейчас они обзавелись собственными наследниками, чьи имена всегда на слуху.

Так, матерью первого ребенка Андрея Кончаловского стала актриса Наталья Аринбасарова. В их браке родился сын Егор, который сейчас и сам успешный кинорежиссер и продюсер.

А его наследница Мария, которую родила Любовь Толкалина, решила не строить карьеру в кино. Молодая девушка увлекается художественным искусством и на днях она презентовала свою первую выставку. В организации экспозиции ей помогла семья.

Почетным гостем на мероприятии стала Аринбасарова, которая не могла сдержать слез, говоря о внучке. Актриса призналась, что невероятно гордится девушкой. Еще много лет назад, в ее детстве, она поняла, что Мария создает рисунки гораздо серьезнее, чем другие ребята. И теперь звезда убедилась, какой сложный внутренний мир у внучки.