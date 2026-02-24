Оповещения от Киноафиши
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

24 февраля 2026 12:48
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Все дело в количестве сохранившихся копий.

Иногда самые странные фильмы прячутся в архивах. История музыкальной сказки «Удивительный мальчик» как раз из таких — картина вроде бы вышла, но будто и не была показана в ТВ и кинозалах.

Работу над фильмом завершили в 1970 году, а телепремьера состоялась 1 января 1971-го. В центре сюжета — мальчик-робот (почти другой Электроник), вокруг которого разворачивается классическое противостояние добра и зла. По форме это не просто сказка, а настоящий музыкальный карнавал — с мимами, танцевальными номерами и почти театральной эксцентрикой.

При этом картина быстро стала редким гостем эфира. Долгое время ходила версия, что фильм «положили на полку» из-за недовольства руководства Гостелерадио. Прямых подтверждений нет, но косвенная деталь настораживает: в архивах сохранился лишь один экземпляр. Для телевизионной сказки того времени ситуация нетипичная — обычно делали несколько позитивных копий.

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Музыка в этом сай-фай играет особую роль. Партитура Эдуарда Артемьева буквально ведёт историю вперёд, а часть вокальных партий исполнила тогда ещё малоизвестная солистка Москонцерта Алла Пугачёва.

В актёрском составе — Валентин Никулин, Валентин Гафт, Леонид Каневский, Алла Будницкая и другие заметные артисты эпохи. Главную роль мальчика-робота сыграл Никита Голубенцев — и это осталось его единственной работой в кино.

Для режиссёра Александра Орлова фильм стал дебютом. Позже он снимет «Стоянка поезда — две минуты» вместе с Марком Захаровым и ещё не раз вернётся к музыкальному формату.

Сегодня «Удивительный мальчик» выглядит как любопытный эксперимент своего времени — яркий, немного хаотичный и явно опередивший привычный телевизионный формат начала семидесятых.

Фото: Кадр из фильма «Удивительный мальчик» (1970), «Приключения Электроника» (1979)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
