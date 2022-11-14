Первая ведущая новостей с татуировкой на лице: пенсионеры попадают со стульев

Журналиста Орини Кайпара взбудоражила пользователей Сети своим внешним видом. Не так давно она начала появляться в эфире новозеландского канала новостей с татуировкой на лице.

Дело в том, что Орини является наследницей культуры маори, коренного населения Новой Зеландии. И одна из основных черт этого народа — сакральные татуировки на нижней губе и подбородке. В честь своих предков телеведущая сделала такой же рисунок и впервые вышла в новом амплуа в эфир канала Newshub 31 декабря прошлого года.

С того времени знаменитость регулярно появляется в студии новостей. Она не стесняется своего внешнего вида и с гордостью носит национальные татуировки. По словам Орини, она благодарна своим поклонникам, которые не критикуют ее за необычную внешность, а с уважением относятся к ее корням, ведь с раннего детства мечтала стать телеведущей.