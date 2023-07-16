Первая ведущая «Давай поженимся!» ненавидела это шоу: вы бы тоже оттуда сбежали

Шоу «Давай поженимся!» ассоциируется у массового зрителя с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. В течение многих сезонов этот тандем помогал участникам находить их вторые половинки. Однако изначально популярный проект выглядел совершенно иначе.

Так, первой ведущей программы была Дарья Волга. В течение трех месяцев она общалась с участниками. А само шоу было менее скандальным: ведущие не позволяли себе провокационных вопросов и не пытались шокировать зрителей.

Однако со временем продюсеры решили изменить формат.

И Дарье становилось все тяжелее справляться со своими обязанностями. Например, однажды, как пишут СМИ, редакторы эфира вынуждали завалить вопросами женщину, которая сделала два аборта. Они хотели узнать, как она чувствует себя, «убив двух детей». Но Волга не стала прислушиваться к ним и ушла из шоу.

Ее место заняла Лариса Гузеева. Звезда «Жестокого романса» прекрасно справилась с поставленной задачей и с того времени является бессменной ведущей программы.