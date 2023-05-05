Первая в СССР реклама стирального порошка повергнет в шок: это не фотошоп

Реклама занимает особое место в киноискусстве. Однако у советских фильмов, в отличие от американских, отношения с коммерцией складывались непросто.

Так, впервые в СССР рекламу стирального порошка показали в известной картине 1972 года «Здравствуй и прощай». На 64-й минуте фильма отчетливо видна желто-оранжевая упаковка с надписью «Тайд» на русском языке. Этот известный американский бренд порошка появился в сороковых годах и обрел широкую популярность во всем мире.

Но странность этого кадра состоит вот в чем. В тот период, когда снимался фильм, между СССР и США велась холодная война. По этой причине появление бренда «Тайд» в советском кино кажется немного сюрреалистичным. Поэтому многие могут подумать, что упаковка — результат фотошопа, однако все это чистая правда.

Популярный американский порошок попал в Страну Советов через Иран по договору сотрудничества. Одна из таких пачек и оказалась на съемках картины Виталия Мельникова «Здравствуй и прощай».